Shell omhoog op positief Damrak na jaarcijfers, KPN omlaag

Ook KPN maakte zijn resultaten bekend, maar die vielen minder goed in de smaak bij beleggers. Het telecomconcern verloor 2,5 procent, waarmee het onderaan stond bij de hoofdfondsen in Amsterdam.

De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, stond na ruim een half uur handel 0,7 procent hoger op 110,93 punten. De MidKap won 0,6 procent op 840,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De Londense FTSE stond een fractie lager.

Beleggers in Europa hebben een drukke dag voor de boeg. Behalve een reeks resultaten van grote beursgenoteerde bedrijven, krijgen ze ook het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) te verwerken.

Woensdag kende de aandelenbeurs in Amsterdam een goede dag, mede dankzij goed ontvangen resultaten van chipmachinemaker en zwaargewicht ASML. Donderdag liet ASML een verder herstel zien met een plus van 2,3 procent. Sectorgenoot ASMI (plus 3 procent) stond bovenaan in de AEX. De dalers bij de hoofdfondsen waren op een hand te tellen. Verfproducent AkzoNobel verloor 0,4 procent, na een koersverlies van 5 procent woensdag. Dit kwam door een tegenvallend kwartaalbericht van het bedrijf.

In Frankfurt ging Deutsche Bank meer dan 5 procent omlaag. De bank rapporteerde een aanzienlijke daling van de nettowinst in het slotkwartaal van 2024. De grootste bank van Duitsland was veel geld kwijt aan rechtszaken en had een jaar eerder een grote belastingmeevaller. Tegelijkertijd presteerde de handelstak voor obligaties sterk dankzij grote schommelingen op de financiële markten rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In de loop van de middag zullen de ogen gericht zijn op Frankfurt, waar de ECB naar verwachting de belangrijkste rentetarieven voor de vijfde keer op rij zal verlagen. De hoop is dat dit de groei van de economie van de eurozone aanjaagt. Op de financiële markten wordt uitgekeken naar de toelichting van ECB-president Christine Lagarde, die zich in eerdere persconferenties niet duidelijk uitsprak voor verdere verlagingen of een pas op de plaats.