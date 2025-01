Triodos draagt Marcel Zuidam van NN Bank voor als nieuwe topman

Rijpkema kondigde in augustus vorig jaar zijn vertrek aan bij de op duurzame financiering gerichte bank. Zijn huidige termijn eindigt in mei dit jaar. Rijpkema sprak eerder van een „natuurlijk moment” om Triodos te laten leiden door een nieuwe persoon.

Zuidam heeft ruim dertig jaar ervaring in de bankensector. Na de aandeelhoudersvergadering die gepland staat op 23 mei neemt Zuidam, die al iets eerder bij de bank in dienst gaat als speciaal adviseur om voor een soepele overgang te zorgen, de leiding over. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft goedkeuring gegeven voor de voorgenomen benoeming.

Vorig jaar werd bekend dat Triodos een beursgang wil maken in Amsterdam. Bij het bedrijf was al sprake van handel in speciale certificaten, maar daar waren eerder problemen mee. Deze maand sloot de bank een overeenkomst met ontevreden certificaathouders, die een tegemoetkoming krijgen voor de slechte verhandelbaarheid van de stukken in de afgelopen jaren.