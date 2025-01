Zo dan, mijne vrienden, het is de Geest Die Jezus openbaart, Hem openbaart in onze harten. Wanneer de ziel dit getuigenis heeft, zal hij Christus gaan loven, danken en aanbidden. Hij zal Hem kronen, als de Heere van allen; doch om te komen tot de zwakken, die niet kunnen spreken over dit zoet getuigenis en die een zachte behandeling nodig hebben en met melk gevoed moeten worden. De Heere zei tot Petrus: „Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hoedt Mijn schapen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Weidt Mijn lammeren.” De Heere is bezorgd over Zijn lammeren, de zwakken, de arme stamelaars, die niet duidelijk kunnen spreken.

Kom, arme, zwakke, slap van handen en met struikelende knieën en een kwijnend hart: vrees niet. De Heere zegt tot u: „Wees sterk, vrees niet, zie, uw God zal ter wrake komen met de vergelding Gods, Hij zal komen met de vergelding Gods, Hij zal komen en u verlossen. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen. Hij zal in waarheid het recht voortbrengen. Zalig zijn ze, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn ze, die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Hij is de goede Herder. Hij neemt de lammeren op en draagt ze in Zijn armen en legt ze aan Zijn boezem.

John Warburton, predikant te Trowbridge (”Preek over Hooglied 2:16a”, uitgave 1976)