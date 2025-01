Vliegtuig stort in rivier na botsing met helikopter boven Washington

De toestellen, een Bombardier CRJ700 van PSA Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger, botsten in de lucht op elkaar toen het verkeersvliegtuig de landing had ingezet. Beide toestellen belandden vervolgens in de Potomac-rivier, die vlak bij het Ronald Reagan National Airport stroomt.

Het verkeersvliegtuig had zestig passagiers en vier bemanningsleden, meldde American Airlines, de moedermaatschappij van PSA Airlines. EEen legerfunctionaris zegt tegen persbureau Reuters dat drie militairen aan boord waren van de helikopter, die bezig was aan een trainingsvlucht.

De burgemeester van Washington wilde op een persconferentie niets over doden zeggen. Volgens de brandweercommandant van de hoofdstad is het onzeker dat iemand de crash heeft overleefd. Er is een grote reddingsoperatie bezig, maar er zijn voor zover bekend nog geen overlevenden gevonden.

De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de botsing tussen een legerhelikopter en een verkeersvliegtuig in Washington voorkomen had moeten worden.

Volgens Trump vloog de helikopter voorafgaand aan de botsing langere tijd recht op het verkeersvliegtuig af. Het vliegtuig volgde juist een normale koers om te landen op Ronald Reagan National Airport. Het was een heldere nacht en het vliegtuig was goed zichtbaar. Dus waarom veranderde de helikopter niet van koers en vroeg de verkeersleiding de helikopterpiloten alleen of ze het vliegtuig zagen, in plaats van te vertellen wat ze moesten doen, vraagt de president zich af.

Trump zegt niet waarop hij zich baseert, maar in een officiële verklaring maakte hij eerder bekend dat hij „volledig op de hoogte was gebracht”.