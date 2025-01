Vliegtuig betrokken bij botsing Washington had 64 inzittenden

De Bombardier CRJ700 van de regionale luchtvaartmaatschappij PSA Airlines, onderdeel van American Airlines, was onderweg van Wichita (Kansas) naar Washington. Toen het vliegtuig wilde landen op Ronald Reagan National Airport botste het in de lucht op de helikopter, een Sikorsky H-60, beter bekend als een Black Hawk. In elk geval een van de toestellen belandde vervolgens in de Potomac-rivier.

Een grote reddingsoperatie is aan de gang. Aan de oever van de Potomac staan ambulances en brandweerauto’s. De hulpdiensten zetten ook helikopters, blusboten en duikers in. Een verslaggever van NBC News vertelde op televisie dat het vliegtuig in tweeën zou zijn gebroken en in ondiep water zou liggen. Volgens hem is ook de helikopter in de rivier beland en drijft die ondersteboven. Door de deining zouden duikers er niet in kunnen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de duisternis en de ijzige temperaturen.

Volgens onbevestigde berichten had de Black Hawk drie bemanningsleden.