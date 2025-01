OM komt met strafeis tegen ‘Erasmusschutter’ Fouad L.

Op die dag schoot geneeskundestudent L. zijn buurmeisje Romy (14) en haar moeder Marlous (39) in hun huis aan het Herman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven dood. Ook stak hij zijn eigen huis in brand. Korte tijd later vermoordde hij in een collegezaal van het Erasmus MC docent en huisarts Jurgen Damen (43) door hem ettelijke malen te beschieten. Ook in het Erasmus MC stichtte hij brand. De politie arresteerde L. op het terrein van het ziekenhuis.

Tijdens het beladen proces bij de rechtbank in Rotterdam heeft L. verklaard dat hij de moorden pleegde uit woede over het feit dat hij zijn artsendiploma niet zou krijgen. Hij was naar eigen zeggen eerst van plan nog veel meer mensen te vermoorden.

Volgens gedragskundigen is L. er nog steeds boos over dat hij - volgens zijn eigen beleving - is gedwarsboomd in zijn van jongs af aan gekoesterde ambitie arts te worden. Zij vinden een gedwongen tbs-behandeling noodzakelijk. De deskundigen hebben onder meer een autismespectrumstoornis bij L. vastgesteld.

Uit verklaringen in de rechtszaal van nabestaanden en andere betrokkenen bleek deze week dat het schokkende, dodelijke geweld diepe sporen heeft nagelaten in de levens van velen.

De rechtbank zal op 21 februari uitspraak doen.