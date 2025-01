Cuba noemt migrantenopvang in Guantánamo Bay ‘wreed’ plan

In de Cubaanse baai van Guantánamo ligt al meer dan honderd jaar een Amerikaanse marinebasis. Na 9/11 plaatste president George Bush daar ook een gevangenis om terreurverdachten op te sluiten. Met name mensen die werden opgepakt tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan kwamen daar terecht. De gevangenis is berucht en omstreden omdat er martelpraktijken plaatsvonden en omdat veel gevangenen daar zonder proces werden vastgehouden.

Díaz-Canel Bermúdez schrijft op X ook over de „bekende martelgevangenissen en illegale detentie”. De president stelt dat het terrein op „illegaal bezet Cubaans grondgebied” ligt.