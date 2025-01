Wall Street sluit lager na rentepauze Fed, Starbucks fors hoger

Het besluit van de Fed om de rente gelijk te houden, was al verwacht op de financiële markten. Sinds september werd de rente in ’s werelds grootste economie drie keer verlaagd. De centrale bank maakt nu pas op de plaats in afwachting van nieuwe cijfers over de inflatie en arbeidsmarkt en meer duidelijkheid over het beleid van president Donald Trump. In een toelichting verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell dat er geen haast is om de rente verder te verlagen en dat wordt gewacht wat het effect op de economie van het beleid van Trump zal worden.

Starbucks klom ruim 8 procent. Het bedrijf zag de verkopen in het afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd en de winst viel hoger uit dan was verwacht door kenners. Starbucks kampt al langer met dalende verkopen, onder meer doordat klanten minder besteden door de hogere prijzen.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de handel 0,3 procent lager op 44.713,52 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 6039,31 punten en de Nasdaq verloor ook 0,5 procent, tot 19.632,32 punten. De techgraadmeter won een dag eerder 2 procent en wist daarmee wat te herstellen van de verkoopgolf in de techsector op maandag. Die werd veroorzaakt door de lancering van de chatbot van de Chinese AI-start-up DeepSeek die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.

Nvidia werd 4 procent lager gezet. De belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld steeg een dag eerder bijna 9 procent. Het aandeel wist daarmee een deel van de koersval van 17 procent op maandag weer goed te maken, die volgde op de onrust rond DeepSeek. Binnen de regering van Trump wordt volgens persbureau Bloomberg gepraat over verdere beperkingen bij de chipverkopen door Nvidia aan China.

Microsoft zakte ruim 1 procent en Facebook-eigenaar Meta steeg 0,3 procent. Beide grote techbedrijven, die flink investeren in AI, brengen na de slotbel in New York hun resultaten naar buiten. Ook elektrische autofabrikant Tesla (min 2,5 procent) opent dan de boeken.