11 jaar cel voor Amerikaanse oud-senator Menendez om corruptie

Menendez was lang een invloedrijke Democraat en zat meer dan achttien jaar in de Senaat voor de staat New Jersey. Hij werd in juli al schuldig bevonden en stapte een maand later op als senator.

Hij is de eerste Amerikaanse senator ooit die is veroordeeld als buitenlandse agent. Hij zou bijvoorbeeld na het aannemen van steekpenningen hebben geregeld dat Egypte en Qatar steun kregen van de Verenigde Staten. Menendez ontkent de beschuldigingen.

Ook zijn vrouw Nadine Menendez wordt verdacht van corruptie, maar haar proces is uitgesteld omdat ze behandeld wordt voor borstkanker.