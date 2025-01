Honderden demonstranten bij CDU-hoofdkantoor in Berlijn

Volgens een eerste schatting van de politie waren zo’n 650 demonstranten bij het CDU-kantoor. Het protest vond plaats terwijl de motie in het parlement werd goedgekeurd. Amnesty International en andere organisaties hadden tot actie opgeroepen. Voor de stemming was al duidelijk dat CDU-leider Friedrich Merz bereid was de steun van AfD te accepteren.

In de Duitse politiek is het gebruikelijk dat partijen samenwerken om radicaal-rechts buiten te sluiten. De gevestigde partijen zeiden in aanloop naar de parlementsverkiezingen in februari dat ze niet zouden samenwerken met de AfD. Merz wordt gezien als een grote kanshebber voor het bondskanselierschap.