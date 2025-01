Vreugde bij AfD na goedkeuring motie over asielbeleid

„Dit is werkelijk een historisch moment”, zei AfD-lid Bernd Baumann na de stemming tegen de Bondsdag. Hij zei dat de stemming „voor eens en altijd” een einde maakt aan de rood-groene dominantie in de Duitse politiek. Daarmee verwees de politicus naar de sociaaldemocraten (SPD) en de Groenen. Die vormen een minderheidsregering sinds het vertrek van de liberale partij FDP vorig jaar.

De niet-bindende motie voor een strenger migratiebeleid komt van de christendemocratische leider Friedrich Merz, die voor de stemming al liet weten dat hij de motie wilde laten aannemen door steun van de AfD. De motie werd ook gesteund door de FDP en een aantal onafhankelijke parlementariërs. Parlementariërs van de AfD juichten bij de bekendmaking van de uitslag.

AfD-kopstuk Alice Weidel reageert op X eveneens verheugd. „Een historische dag voor Duitsland, een overwinning voor de democratie!”, aldus de bondskanselierskandidaat van de partij.

Merz verklaarde eerder dat de situatie rond migratie zo ernstig is, dat hij de steun van AfD zou accepteren. De partijleider zei na de stemming te betreuren dat de motie is aangenomen met steun van de AfD. Hij bood aan nieuwe gesprekken te houden met de regeringspartijen. Het parlement stemt vrijdag over een wet van zijn partij over onder meer het beëindigen van gezinshereniging.

De SPD van bondskanselier Olaf Scholz reageerde verbolgen. SPD-fractieleider Rolf Mützenich vroeg na de stemming de zitting in de Bondsdag te pauzeren. Hij verklaarde dat het onmogelijk was om „simpelweg terug te keren naar de normale gang van zaken”, omdat het conservatieve blok „uit het politieke midden was gestapt”.

Scholz uitte zijn kritiek voorafgaand aan de stemming. „Sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland ruim 75 jaar geleden, is er altijd een duidelijke consensus geweest onder alle democraten in onze parlementen: we werken niet samen met uiterst rechts”, zei hij. Merz haalde uit door te verwijzen naar een reeks dodelijke aanvallen door asielzoekers. „Wat moet er nog meer gebeuren in Duitsland?”, zei hij onder meer.