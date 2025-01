Gelderse Statenleden kritisch over plannen voor bosgronden

Het provinciebestuur wil specifiek de regels aanpassen voor oude bosgroeiplaatsen die buiten beschermde Natura 2000-gebieden en het Gelders Natuurnetwerk liggen. Het moet onder meer makkelijker worden om in zulke gebieden in te grijpen, legde verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet (BBB) tijdens een commissievergadering uit. „Minder regels, dat beogen we hiermee”, zei Zoet.

Volgens de provincie Gelderland gaat het om ongeveer 2000 hectare aan oude bosgrond die hiervoor in aanmerking komt. Verschillende Statenleden uitten hun zorgen over de plannen en vrezen dat er natuur verloren gaat. Onder meer de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP verweten Zoet onvoldoende naar hun zorgen te luisteren. JA21 kondigde een voorstel (motie) aan om de bosgronden ongemoeid te laten.

Gedeputeerde Zoet benadrukte dat de afgelopen jaren amper is ingegrepen op dergelijke bosgronden en dat die ook nu niet op korte termijn een andere bestemming krijgen. „Dat kan ook niet, want wil iemand kappen in oude bosgrond, dan is een vergunning en onderzoek nodig”, stelde Zoet. „We willen die gebieden niet schrappen, we willen het gewoon minder ingewikkeld maken.”

Provinciale Staten buigen zich volgende week over het plan. Het is nog onduidelijk of er een meerderheid is voor het plan van Gedeputeerde Staten. Eerder uitte een collectief van Gelderse natuurorganisaties per brief aan de provincie zorgen over de voorgenomen wijziging rond oude bosgroeiplaatsen.