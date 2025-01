Meer huizen en betere bereikbaarheid nodig bij bouw kerncentrales

De provincie Zeeland en de gemeente Borsele hadden opdracht gegeven voor de studie die is uitgevoerd door adviesbureau Lysias en de onderwijsinstelling HZ University of Applied Sciences. Ook zijn specialisten, dorpsraden en andere betrokkenen benaderd. Verder is gekeken naar de ervaringen bij de bouw van Hinkley Point C en Sizewell C, twee nieuwe kerncentrales in Engeland.

De onderzoekers wijzen erop dat bij de bouw van Hinkley Point C en Sizewell C het personeel voor 64 procent uit nieuwkomers bestaat. Dat komt neer op 5000 mensen tijdens de piekfase van de bouw. Volgens de studie zal er bij de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Zeeland een tijdelijke behoefte aan huurwoningen en verblijfsaccommodaties zijn en een toename van de vraag naar koopwoningen wanneer de kerncentrales worden geëxploiteerd. Bij de bouw van de Engelse kerncentrales wordt de druk op de woningmarkt verminderd door het inrichten van campussen voor bouwpersoneel. Dat zou ook een optie voor Borssele kunnen zijn, aldus de opstellers van het rapport.

De onderzoekers stellen dat de bouw van nieuwe kerncentrales een economische impuls kan betekenen voor Zeeland. „We verwachten dat nieuwe banen ontstaan, het vestigingsklimaat verbetert, de materiële welvaart gemiddeld gezien toeneemt en er kansen ontstaan voor een gevarieerder en aantrekkelijker onderwijsaanbod.”

Voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven moet er wel voldoende stroom zijn. Ook moet voor de ondernemers, inwoners en personeel dat bij de bouw van de kerncentrales is betrokken worden gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de regio. „Houd er rekening mee dat er mogelijk extra wegen, bruggen of spoorverbindingen aangelegd moeten worden. Ook dijkversterking is noodzakelijk.”

Verder wijzen de onderzoekers op de noodzaak om te investeren in onderwijs. Tijdens de bouwfase is er vooral technisch personeel nodig dat onder meer gespecialiseerd is in montage, metaal, civiele techniek en elektrotechniek. Ook ondersteunend personeel voor bijvoorbeeld catering, schoonmaak en beveiliging moet worden aangetrokken.