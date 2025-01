Zuid-Holland wil oude verkeersborden uit Friesland overnemen

„Als provincie met de hoogste opcenten op de wegenbelasting kunnen we wel wat geld besparen”, zei fractievoorzitter Thom van Vugt van JA21. „De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat we in Zuid-Holland het beheer van verkeersborden hebben uitbesteed, we hebben zelf geen kelder met borden”, reageerde Zevenbergen. „Maar aan de andere kant is het college ook doordrongen van het nut en de noodzaak van hergebruik en circulariteit. Mijn Friese collega’s van Gedeputeerde Staten kunnen niet wachten om langs te komen en ons hun overbodige borden te schenken.” Het voorstel van JA21 werd vrijwel unaniem aangenomen door de Provinciale Staten, alleen de helft van de BBB-fractie stemde tegen (47-4).

Zowel Van Vugt als Zevenbergen sprak deels in het Fries, wat tot de nodige hilariteit in de Statenzaal leidde. Hoewel de Friese taal officieel erkend is, en in de provincie Friesland ook bij overheden, op scholen en in de rechtbank gebruikt mag worden, vroeg commissaris van de Koning Wouter Kolff wel om een vertaling in het Nederlands.