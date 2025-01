Derde verdachte explosie Purmerend vrij, onderzoek loopt nog

De explosie was in de nacht van 14 op 15 december in de Maasstraat in de Noord-Hollandse plaats. Een persoon raakte zwaargewond en zes omliggende woningen moesten worden ontruimd. Eerder werden twee mannen van 19 en 20 jaar aangehouden in de zaak. De 19-jarige verdachte zit nog vast, de 20-jarige verdachte is vrijgelaten maar geldt nog wel als verdachte, zo werd eerder al bekend.