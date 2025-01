Experts: buitenlandse inmenging via micro-influencers is probleem

Appathurai benoemde het fenomeen dinsdag in een vergadering van het Europees Parlement over buitenlandse inmenging. Hij sprak van Russische inmenging via „influencers met 300 tot 5000 volgers”, die vaak niet doorhebben dat ze voor een hogere macht aan het werk zijn. Postma, directeur van Justice for Prosperity Foundation, herkent dit, al zitten er volgens hem ook influencers tussen die wel degelijk vermoeden dat ze voor buitenlandse inmenging worden ingezet. „De vraag is altijd in hoeverre ze op de hoogte zijn”, zegt hij.

Hoe groot het probleem in Nederland is, is moeilijk te zeggen omdat de geldstromen vaak complex zijn. Wel is duidelijk dat het een „groeiend probleem” is, zegt Postma, zeker omdat jongeren steeds vaker hun nieuws van sociale media halen. Dat de omvang van het probleem onduidelijk is, is volgens hem zorgelijk.

„Het gaat vaak over harde cyberaanvallen en de angst voor het stilvallen van kritieke infrastructuur”, zegt Maasland. „Maar dit zijn aanvallen op onze democratie die op lange termijn nog veel grotere schade kunnen aanrichten.”

Influencers verspreiden desinformatie in opdracht van een tussenpersoon. Vaak gaat het over „onderwerpen in de maatschappij die zich heel goed lenen voor polarisatie: vrouwenrechten, abortus, migranten”, legt Postma uit. Zijn organisatie onderzoekt hoe buitenlandse actoren deze thema’s gebruiken „om emoties en angst aan te wakkeren”.

Postma pleit voor een Europese wet die influencers verplicht tot transparantie over betaalde posts. Hij hamert op het belang van alertheid. „Wat mensen moeten realiseren, is dat we behoorlijk gemanipuleerd worden. We moeten onze naïviteit verliezen, met name beleidsmakers.”

De AIVD is bekend met het fenomeen en onderzoekt „ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland”, laat een woordvoerder van de inlichtingendienst weten. Influencers kunnen daar „bedoeld of onbedoeld” ook een rol in spelen. „De AIVD is er om nieuwe fenomenen in de samenleving te signaleren en boven water te krijgen”, zegt ze over de vraag of Nederland alert is op inmenging van micro-influencers.