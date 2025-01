Gezochte man voor kunstroof was eerder die week in Praxis Assen

De beelden van de man die woensdag door de politie naar buiten zijn gebracht, zijn in de bouwmarkt aan de Claes van Gorcumstraat in Assen gemaakt, op zo’n 2,5 kilometer van het museum.

Of de man iets in de winkel heeft gekocht en wat dat dan zou zijn geweest, weet de Praxis-woordvoerster niet. Wel is duidelijk dat in ieder geval één hamer die door de politie werd gevonden in het water bij het museum afkomstig is van Praxis: het is een hamer van het merk Sencys. Dat is een huismerk van Maxeda, het moederbedrijf van Praxis.