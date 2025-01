Zuid-Holland draait besluit over afschieten damherten niet terug

Het college besloot een jaar geleden dat de bijna honderd damherten in de Hoeksche Waard moeten worden afgeschoten. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar brengen en schade aanrichten aan de landbouw. Ook is volgens experts sprake van inteelt. In oktober werd een vergunning verstrekt om de dieren te doden. Diverse organisaties, waaronder Animal Rights, Fauna4Life en een actiegroep uit de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente, tekenden beroep aan bij de rechter. Een uitspraak wordt pas over twee jaar verwacht.

Een deel van de Staten wilde de situatie oplossen door voor beheer van een deel van de roedel te gaan, in plaats van alle damherten af te schieten. Dat voorstel kreeg niet genoeg steun. Een meerderheid van de Staten (32-19) steunde wel een motie van JOU, met de oproep aan het college om tot aan de uitspraak van de rechter een „verantwoord aantal” damherten in leven te houden en de situatie dan te monitoren. Een vergelijkbaar voorstel werd vorig jaar al aangenomen.

Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, PVV en Hart voor Zuid-Holland dienden om de hele gang van zaken in het al jaren lopende dossier een motie van treurnis in tegen verantwoordelijk gedeputeerde Berend Potjer (natuur, GroenLinks-PvdA). Potjer ontsnapte aan zo’n ‘gele kaart’ (18-33). De bestuurder kreeg van diverse partijen het verwijt dat hij te weinig dossierkennis zou hebben en dat hij nog nooit het betreffende gebied heeft bezocht. De gedeputeerde beloofde binnenkort op werkbezoek te gaan in de Hoeksche Waard.