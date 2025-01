Illegalen gevonden in truck Vlaardingen, 40-jarige chauffeur vast

De illegalen werden afgelopen vrijdag aangetroffen op en in de vrachtwagen die op een schip stond dat bijna vertrok naar Engeland. Tijdens een routinecontrole werd een van de illegalen aangetroffen onder de truck. Onderzoek daarna leidde de politie naar nog eens acht mannen die in een koelcel van de vrachtwagen zaten. Volgens de politie is het in zo’n koelcel normaal 18 graden onder nul. Maar bij het aantreffen van de illegalen stond de thermometer op nul, aldus de politie.

Het gaat om mannen tussen de 25 en 42 jaar afkomstig uit Irak, Turkije en Koeweit. Ze zijn aangehouden voor het niet in bezit hebben van een geldig identiteitsbewijs en omdat ze zich op verboden terrein bevonden. Ze zijn overgedragen aan de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel.

De chauffeur uit Turkije is inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris.