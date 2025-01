Europese diensten: risico op riskante mutatie vogelgriep groeit

Wetenschappers van de diensten zijn tot dusver 34 genetische mutaties tegengekomen die vogelgriep mogelijk een grotere kans geven om mensen te infecteren. Dat gebeurde de afgelopen jaren sporadisch, regelmatig met dodelijke afloop.

Het virus kan vooralsnog niet van mens op mens overgaan. Gezondheidsexperts wijzen er echter al langere tijd op dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen. ECDC en EFSA raden overheden dan ook aan om nu al plannen te maken, voor het geval dat dit gebeurt. Verdere mutaties van het virus moeten bovendien op de voet worden gevolgd.

Vogelgriep beperkt zich allang niet meer alleen tot vogels. De lijst van zoogdieren die het virus hebben opgelopen, is inmiddels lang en bevat ook huisdieren en boerderijdieren. Het virus is in Europese landen onder meer gevonden bij katten, honden, nertsen, vossen en wasbeerhonden. In de Verenigde Staten raakten vorig jaar ook melkkoeien, geiten en alpaca’s besmet.

Een ander risico is dat vogelgriepvirussen vermengen met andere virussen. Risico’s nemen volgens de wetenschappers ook toe als mens en dier vaker met elkaar in contact komen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in de intensieve veehouderij, maar ook ontbossing, verstedelijking en de wereldhandel maken de kans groter dat het virus ooit een groot probleem voor mensen kan worden.