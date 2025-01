Buurvrouw Erasmusschutter rook benzinelucht in weken voor moorden

Niet alleen benzineluchten rond haar woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam bezorgden Marlous veel stress. „Ze hoorde ook continu een ploffend geluid uit jouw kelder komen. En nu weten we allemaal dat die vrees zo terecht was”, zei de zus van Marlous tegen L., die terechtstaat voor drievoudige moord en brandstichtingen met molotovcocktails. „Dat doet me zeer. Ik had ze willen beschermen hiertegen. Ik heb me na 28 september 2023 zo vaak afgevraagd wat ik had kunnen doen om dit te voorkomen.”

Buurtbewoners beklaagden zich destijds bij diverse instanties over alcoholmisbruik, dierenmishandeling en ruzie en intimidatie door L. Marlous werd tegen wil en dank het aanspreekpunt in de buurt en hield contact met de wijkagent, vertelde haar moeder in de rechtbank. „Ik maakte me zorgen om wat er zou gebeuren, omdat er een dossier werd opgesteld. Het was niets voor Marlous om dat te doen, maar het was min of meer in opdracht. En nu is Marlous, die zelf nog geen mier kon doden, vermoord. Ik noem het afgeslacht.”

De verdachte is „het wrakhout van de maatschappij”, zei de vader van Marlous en opa van Romy tegen L. „Je hebt je maanden voorbereid op deze barbaarse daad. En waarom? Omdat Marlous niet wegkeek. Omdat Marlous mensen niet zwart-wit zag. Omdat Marlous altijd opkwam voor mens en dier. Marlous, een van de liefste mensen op aarde.”

L. reageerde kort op de verklaringen van de familieleden van Marlous en Romy. „Ik voel me geraakt door de mensen die vandaag hebben gesproken.”

Het Openbaar Ministerie komt donderdag met de strafeis. Dan houden ook zijn advocaten hun pleidooi. De rechtbank doet op 21 februari uitspraak.