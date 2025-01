Provincie, gemeenten en bedrijven werken aan Gronings warmtenet

Eerdere verkenningen gaven aan dat warmtenetten een goede oplossing kunnen zijn op sommige locaties in Groningen. Via buizen kan restwarmte van bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl worden gebruikt om huizen duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar te verwarmen, meldt de provincie. „Met elkaar werken we aan een aardgasvrije toekomst, waarbij we de ambitie hebben Groningen van warmte te voorzien die voor iedereen betaalbaar is en waarbij we ook het stroomnet ontzien”, meldt gedeputeerde Johan Hamster.

De betrokken organisaties zien warmtenetten als een belangrijke manier om de klimaatdoelen te halen. De stad Groningen heeft in enkele wijken al een warmtenet dat in handen is van de gemeente en het waterbedrijf. Het is de bedoeling dat ook in de rest van de provincie warmtenetten komen.