Spaans procureur-generaal ontkent lekken mails voor politiek doel

Het gaat met name om een mail van het Openbaar Ministerie waar García Ortiz de baas van is, aan zakenman Alberto González Amador over een voorgestelde deal in een proces over belastingontduiking. González Amador is de partner van de regeringsleider van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, van de PP.

García Ortiz heeft woensdag enkel vragen van zijn eigen advocaat beantwoord. De procureur-generaal heeft volgens de aanklagers vertrouwelijke communicatie gelekt op aandringen van de linkse regering van premier Pedro Sánchez. De regeringsleider van Madrid sprak eerder van „een meedogenloze vervolging door de staat van haar partner”. Ze zei dat premier Sánchez de lekken organiseerde met hulp van de procureur-generaal. De PP eist diens aftreden.