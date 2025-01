Provincie Zuid-Holland laat ‘bus-chaos’ Qbuzz extern onderzoeken

De CDA-fractie had ervoor gepleit om samen met andere provincies, vervoersregio’s en reizigersorganisaties een dergelijk onderzoek te doen, omdat de afgelopen jaren ook elders problemen waren rond een zogeheten concessieovergang. Dat onderzoek moet ook gaan over het aanbestedingsproces, het toewijzen van een ov-gebied aan een vervoerder. „De problemen bij de start van concessies zijn in Nederland eerder regel dan uitzondering”, zei fractievoorzitter Michel Rogier. „De huidige wetgeving dateert van 2000, uit de tijd dat we nog een strippenkaart hadden, en is dus toe aan verandering.”

De Provinciale Staten steunden vrijwel unaniem (50-1) een oproep van de ChristenUnie aan Zevenbergen om „alles op alles te zetten” om Qbuzz aan te sporen zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. De gedeputeerde, die van plan is om het vervoersbedrijf een boete te geven, kreeg overigens van bijna alle partijen complimenten voor zijn aanpak.

Onder meer GroenLinks-PvdA en de SP pleitten er in het debat voor dat de provincie een eigen ov-bedrijf opzet, in plaats van het regionale vervoer over te laten aan marktpartijen. Volgens Zevenbergen heeft de provincie hiervoor echter niet de kennis in huis. „Wij hebben ervaring met het aanbesteden en monitoren van concessies, maar we hebben geen benul van het onderhoud van bussen, het werven van chauffeurs en alles wat daarbij komt kijken.”

Zuid-Holland wil, samen met andere provincies en betrokken partijen, wel kijken naar het moment dat concessies overgaan van het ene op het andere vervoersbedrijf. Nu gebeurt dat vaak op 15 december, de dag dat in heel Europa ook de dienstregeling van de treinen wijzigt. Zevenbergen wil onderzoeken of bijvoorbeeld de mei- of zomervakantie hiervoor geschikter is.