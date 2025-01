Westerwolde openbaart appgroep over Ter Apel, ook Faber besproken

Te lezen valt dat Velema de minister naar eigen zeggen regelmatig heeft aangespoord om te helpen tot oplossingen te komen, om de druk in zijn gemeente te verlichten door het grote aantal asielzoekers daar. Uit de berichten wordt niet altijd duidelijk of en hoe Faber op de verzoeken reageerde.

In september, toen er zo’n 2200 mensen in Ter Apel en 200 in de noodnachtopvang verbleven, zocht Velema in een week tijd zeker vijf keer contact met de minister. Hij spoorde Faber aan om te helpen te voorkomen dat asielzoekers buiten moesten slapen. Ook schakelde hij andere organisaties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in om haar „onder druk te zetten om aanvullende maatregelen te nemen”. De burgemeester vroeg om een spoedoverleg met het ministerie, provincies en gemeenten. Op een ander moment kon Velema de minister niet bereiken om te horen welke maatregelen ze ging nemen om te voorkomen dat asielzoekers in onveilige, brandgevaarlijke portakabins zouden slapen.