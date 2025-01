Expert: buitenlandse inmenging via micro-influencers probleem

Appathurai benoemde het fenomeen dinsdag in een vergadering van het Europees Parlement over buitenlandse inmenging. Hij sprak van Russische inmenging via „influencers met 300 tot 5000 volgers”, die vaak niet doorhebben dat ze voor een hogere macht aan het werk zijn. Jelle Postma, directeur van Justice for Prosperity Foundation, herkent dit, al zitten er volgens hem ook influencers tussen die wel degelijk vermoeden dat ze voor buitenlandse inmenging worden ingezet. „De vraag is altijd in hoeverre ze op de hoogte zijn”, zegt hij.

Hoe groot het probleem in Nederland is, is moeilijk te zeggen omdat de geldstromen vaak complex zijn. Wel is duidelijk dat het een „groeiend probleem” is, zegt Postma, zeker omdat jongeren steeds vaker hun nieuws van sociale media halen.