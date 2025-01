President Congo ziet af van overleg met ambtgenoot Rwanda

De gesprekken zouden een einde moeten maken aan de gevechten in en rond de grote provinciehoofdstad Goma aan de Rwandese grens. Strijders van de militie M23 zijn een nieuw offensief begonnen en hebben het belangrijkste deel van Goma in handen volgens plaatselijke media. Die melden dat de strijders van M23 gesteund worden door Rwandese troepen. Duizenden Congolese regeringsmilitairen hebben zich deze week overgegeven in Goma.

De M23 is een groep die voornamelijk bestaat uit eerder muitende Congolese militairen van de Tutsi-bevolkingsgroep. Die stam is sinds 1994 in Rwanda aan de macht met Kagame als autocratische leider. Hij wordt er samen met zijn bondgenoot president Yoweri Museveni van Oeganda al heel lang van beschuldigd de etnische strijd in Noord-Kivu aan te wakkeren om er te profiteren van de belangrijke delfstoffen van het gebied, inclusief coltan en goud. Het erts coltan is cruciaal voor de productie van onder meer mobiele telefoons.