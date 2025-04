VS reactiveren buitenlandse hulpprogramma’s in zes landen

Waarnemend USAID-hoofd Jeremy Lewin, die ook een werknemer is van Elon Musks adviesorgaan DOGE, vroeg het personeel in een interne e-mail om de beëindigingen ongedaan te maken. Het gaat om toekenningen aan het World Food Programme van de VN in Libanon, Syrië, Somalië, Jordanië, Irak en Ecuador.

De ongedaanmaking volgde op druk van binnen de regering en van het Congres, zeiden twee bronnen, en nadat het World Food Programme van de VN had gezegd dat sluiting van de programma’s „een doodvonnis” zou kunnen zijn voor miljoenen mensen.

De Amerikaanse regering heeft miljarden dollars aan buitenlandse hulp geannuleerd sinds de Republikein Donald Trump in januari aantrad.