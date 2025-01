Peuter in Marokko begraven na steekpartij Aschaffenburg

Voor de jongen was ook al een afscheidsplechtigheid gehouden in een moskee in Frankfurt. Daar waren ongeveer duizend mensen bij.

Het kind kwam om het leven toen een man deze maand om zich heen stak in een park in Aschaffenburg. Ook een 41-jarige man overleefde dat niet. Hij zou hebben geprobeerd kinderen te beschermen tegen de aanvaller.

De autoriteiten verdenken een Afghaanse vluchteling van de aanval, die in Duitsland veel heeft losgemaakt. In de Bondsdag wordt woensdag gestemd over voorstellen van de oppositie om het migratiebeleid flink aan te scherpen.