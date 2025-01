Winkeliers: hogere btw kan subsidie voor Shein en Temu worden

Het kabinet moet het voorstel nog bespreken, maar INretail beschouwt het als „een aanval op de Nederlandse winkelstraat”. Consumenten vinden het leven volgens hem nu al „extreem duur” en het btw-tarief is in Nederland al hoger dan in andere landen. „Het zou een desastreus besluit zijn om het hoge btw-tarief nog meer uit de pas laten lopen met de landen om ons heen”, zegt hij. Producten online bestellen via een webshop buiten Europa zou dan volgens de brancheorganisatie vaak goedkoper zijn voor Nederlandse consumenten.

Veel ondernemers kunnen prijzen niet zomaar verhogen en moeten de btw-verhoging voor eigen rekening nemen, aldus Meerman. „Dat gaan ze uiteindelijk merken in de resultaten. Het kabinet roept dan wel dat ze ondernemerschap koestert en stimuleert, maar wat wij ervaren, is dat ze het eerder afbreekt.”