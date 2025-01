ASML-topman: we moeten wennen aan nieuwkomers op AI-markt

„Misschien was het voor jullie deze week een verrassing dat er een nieuw bedrijf kwam dat wil concurreren, maar daar moeten we aan wennen”, zei Fouquet, zonder DeepSeek bij naam te noemen. „Er zullen meer bedrijven bijkomen die willen concurreren. Als AI wil slagen, zullen de kosten en het energieverbruik omlaag moeten. Dat kan alleen maar met innovatie”, sprak hij bij een persconferentie over de jaarresultaten.

ASML zakte begin deze week op de beurs door zorgen over de gevolgen van DeepSeek, omdat die met minder rekenkracht resultaten boekt en zo voor twijfel zorgt over investeringen in chips.

Fouquet benadrukte dat innovaties in AI voor meer kansen kunnen zorgen, omdat ze het gebruik van AI-toepassingen verder doen groeien en voor „meer volume” zorgen. „Onze sector heeft de middelen om innovatie aan te jagen”, zei hij.

Op de specifieke vraag wat DeepSeek betekent voor de verkopen van ASML zei Fouquet: „Voor ons is iedereen die de kosten verlaagt goed nieuws. Want lagere kosten betekent meer toepassingen, en dat betekent meer chips en wij verkopen de machines om chips te maken.”

De ASML-topman legt uit dat chips voor kunstmatige intelligentie nu nog vooral worden verkocht voor onderzoeksdoeleinden. „Maar voor meer omvang moeten wij het hebben van het gebruik van AI. Om zoiets te kunnen verwerken in je telefoon, moeten de kosten omlaag.”

Dankzij de innovatie in AI verwacht ASML de komende vijf jaar hard te blijven groeien. Het Veldhovense bedrijf rekent op een jaaromzet tussen 44 miljard en 60 miljard euro in 2030, tegenover 28,3 miljard euro in 2024. Maar het uiteenvallen van de mondiale markt in delen door handelsspanningen, bijvoorbeeld door handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump, kan innovatie volgens Fouquet vertragen en duurder maken.

ASML kan door exportrestricties geavanceerdere machines niet exporteren naar China. ASML-bestuurders wilden „niet speculeren” over de kwestie of er meer beperkingen komen.