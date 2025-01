ProRail doet aangifte van groot blok dat op spoor is gegooid

Een aanstormende trein reed rond 23.30 uur vol op het betonblok en sleepte het mee tot aan station Heerenveen. Geen van de inzittenden raakte hierbij gewond. Het gaat om bouwhekblok, zo is te zien op een foto van ProRail.

De politie kwam na het incident ter plaatse en controleerde twee jongemannen die zich rond het spoor bij Heerenveen IJsstadion bevonden. Het tweetal is niet aangehouden, maar ze maken wel deel uit van het onderzoek, aldus een politiewoordvoerder. Ze kan nog niets zeggen over eventuele extra veiligheidsmaatregelen rond het Friese spoor, wel staat de politie in nauw contact met ProRail.

ProRail meldt dat er deze week vaker incidenten waren rond het spoor in Heerenveen. Zo lagen er eerder op dinsdagavond rond 22.30 uur al bakstenen, een stoel en andere troep op het spoor. Deze spullen zijn weggehaald, maar een uur later werd dus het grote betonblok op het spoor gegooid.

Een woordvoerder van de spoorwegbeheerder legt uit dat het probleem van spullen op het spoor iets is dat in heel het land voorkomt, maar dat er in Heerenveen wel „echt iets speelt”. Hij legt uit dat in het geval van zo’n „bizar” groot blok dat dinsdagavond op het spoor terechtkwam, het risico bestaat dat een trein ontspoort.

John Voppen, topman van ProRail, is „verbijsterd”. Hij vraagt zich af wat de daders beweegt om zoiets te doen. „Dit had heel anders af kunnen lopen. Gevaarlijk en verboden! En wat een enorme schrik is dit geweest voor machinist, treinpersoneel en reizigers. Wij zitten hier samen met politie bovenop en willen de daders aanpakken. Dit kan niet ongestraft blijven. Ongelooflijk!”, zegt hij op de site van ProRail.