Vier tips over brandstichting auto burgemeester Buma

In de uitzending waren beelden te zien van iemand met een geel SC Cambuur-shirt aan en van een donkerblauwe Peugeot 206. De auto reed vlak voor de brandstichting naar de Pelikaanstraat, waar de auto van Buma op de oprit van zijn huis stond. Op beelden van de brandstichting zelf is een verdachte met een geel shirt te zien, terwijl die een vloeistof over de auto uitgiet. Die vat kort daarna vlam. Het gezicht van de verdachte is niet in beeld.

De brand werd door een voorbijganger ontdekt en kon worden geblust voordat het vuur oversloeg naar de woning.

De politie vraagt mensen die meer weten over de auto, de persoon in beeld of over een mogelijk motief, om zich te melden.