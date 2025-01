Drenthe: hulp en subsidie bij plaatsen wolfwerend raster

Gedeputeerde Egbert van Dijk zegt dat hij heeft geluisterd naar de wensen van dierhouders. „De aanvraagprocedure is toegankelijker, en de begeleiding door wolvenconsulenten zorgt ervoor dat de geplaatste rasters echt wolfwerend zijn. Zo maken we de aanvraag van subsidie en het plaatsen van de rasters makkelijker en effectiever.” Dit jaar is in totaal ruim 565.000 euro beschikbaar.

De provincie ziet dat steeds meer Drentse bedrijven hun vee beschermen tegen de wolf en daar subsidie voor aanvragen. Sinds 2021 is voor ruim 2 miljoen euro subsidie aangevraagd voor bijna 550 kilometer wolfwerend raster. Hierdoor zijn bijna 37.000 hoefdieren beter beschermd, waaronder schapen, geiten, runderen, paarden, ezels, pony’s, varkens, lama’s, alpaca’s en ook gehouden damherten en edelherten.

In Drenthe leven twee wolvenroedels, een in Midden-Drenthe en een in het Drents-Friese Wold.