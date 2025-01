Trump beveelt einde steun transgenderzorg minderjarigen

„Het is het beleid van de Verenigde Staten om de zogenaamde ‘transitie’ van een kind van het ene geslacht naar het andere niet te financieren, sponsoren, promoten of ondersteunen, en er zal streng worden toegezien op de naleving van alle wetten die deze destructieve en levensveranderende procedures verbieden of beperken”, luidt het bevel.

Het decreet betreft alleen de federale overheid. Individuele staten kunnen doorgaan met het verlenen van genderbevestigende zorg aan minderjarigen, of besluiten dat te gaan doen.

Eerder dinsdag nodigde Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu uit voor een bezoek in het Witte Huis. De ontmoeting staat gepland voor 4 februari. Netanyahu wordt de eerste buitenlandse leider die Trump in zijn tweede termijn ontvangt, aldus het kantoor van de Israëlische premier.

Volgens ingewijden geldt de uitnodiging als een gebaar van goede wil vanwege de instemming van Netanyahu met het bestand in de Gazastrook.

Trumps Midden-Oostengezant Steve Witkoff wordt deze week in Israël verwacht om met Netanyahu te praten over het verloop van de eerste fase van het bestand in Gaza en over het begin van de onderhandelingen over de tweede fase.

Netanyahu sprak zondag de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, in het eerste telefoontje met een buitenlandse leider dat Hegseth voerde sinds zijn aantreden zaterdag.