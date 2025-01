Zuid-Holland dreigt Qbuzz niet te betalen en eist verbeterplan

De bestuurder schrijft dat in een brief aan de Provinciale Staten, die woensdag in debat gaan over de chaotische start van Qbuzz in het ov-gebied Zuid-Holland Noord. Qbuzz nam half december het busvervoer over van Arriva in en om steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Omdat een groot deel van de bestelde elektrische bussen niet op tijd geleverd kon worden, moet Qbuzz improviseren met onder meer dieselbussen en touringcars. Het leidt tot veel uitgevallen ritten en bussen die niet op tijd kwamen.

Zevenbergen noemt de huidige situatie „onhoudbaar” en wil uiterlijk komende maandag een verbeterplan van Qbuzz hebben. Daarin moet onder meer staan hoe het vervoersbedrijf ervoor wil zorgen dat minder dan 1 procent van de ritten uitvalt. Volgens de provincie bedroeg dat percentage begin deze week 7,5 procent, hoewel Qbuzz had beloofd dat de dienstverlening vanaf 27 januari op peil zou zijn.

In principe betaalt Zuid-Holland dit jaar 46,9 miljoen euro aan Qbuzz, al kan dat bedrag op basis van het landelijke indexatiecijfer nog veranderen. De provincie keert halverwege iedere maand een voorschot uit, maar Zevenbergen wil dat deels opschorten als „wezenlijke verbetering” op korte termijn uitblijft. „De provincie, en daarmee onze inwoners, zouden niet moeten betalen voor diensten die niet geleverd worden”, aldus de gedeputeerde.

Volgens Qbuzz worden de problemen vooral veroorzaakt door de vertraagde instroom van elektrische bussen en het oude materieel waarmee nu gereden moet worden. Bij Zevenbergen zijn daar echter „twijfels over gerezen”, schrijft hij. „Juist het niet inzetten van voldoende chauffeurs lijkt inmiddels de belangrijkste oorzaak van de hardnekkige rituitval.” Algemeen directeur Annemarie Zuidberg van Qbuzz spreekt de Staten woensdag toe.