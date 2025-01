Vakbond De Unie ‘onaangenaam verrast’ door ontslagronde KLM

Hij zegt gedwongen ontslagen voor nu uit te sluiten. KLM zelf zegt dit echter niet te kunnen garanderen. „We hebben in de coronaperiode goede ervaring opgedaan met een vrijwillige vertrekregeling. Als KLM ons van de nut en noodzaak kan overtuigen dat er arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, dan is een vrijwillige vertrekregeling voor ons voorlopig de enige te lopen weg”, aldus Castelein. Dat KLM de winstgevendheid niet op orde krijgt, is volgens hem een gegeven.

De voorzitter wijst er verder op dat de ontslagronde door de directie wordt aangekondigd terwijl KLM met de bonden aan het onderhandelen is over een nieuwe cao. Die gesprekken verlopen volgens hem moeizaam. De directie maakt volgens De Unie in die gesprekken „niet helder wat het nu concreet van het personeel verlangt”. „Nu ze onverwacht ook nog een ontslagronde aankondigen maakt het er alleen maar moeilijker op”, stelt Castelein vast.