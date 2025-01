Experts: kans op megabranden LA gestegen door klimaatverandering

In de maanden voor de branden viel in het gebied nauwelijks regen. De kans op zo’n droge periode in het najaar is volgens de klimaatexperts nu 2,4 keer zo groot als in het pre-industriële tijdperk, dus toen mensen nog niet op grote schaal fossiele brandstoffen verbrandden.

De wetenschappers becijferen verder dat de brandgevaarlijke omstandigheden rond de Amerikaanse stad nu 23 dagen vaker per jaar voorkomen dan zonder klimaatverandering het geval zou zijn. Zeker als de gevreesde Santa Ana-winden opsteken, ontstaat daardoor een groot risico op brand.

Door de branden kwamen zeker 28 mensen om het leven. Meer dan 10.000 woningen en andere gebouwen in de buitenwijken van LA zijn verloren gegaan. Hiermee zijn het de meest verwoestende branden in de geschiedenis van de stad.

Recent onderzoek van de Universiteit van Californië (UCLA) liet al zien dat door klimaatverandering de kans is toegenomen dat zeer natte en zeer droge periodes elkaar opvolgen. Zo’n klimatologische ‘zweepslag’ is hier ook aan de orde: Californië had voor deze droge winter juist twee extreem natte winters achter de rug. Door de overvloedige regen van de afgelopen jaren groeiden planten, grassen en andere vegetatie hard. Daarop volgden een recordwarme zomer en dus een droge winter, waardoor de begroeiing kurkdroog werd.

De kans op herhaling is behoorlijk groot. In het huidige klimaat vallen de omstandigheden waarin de branden rond LA ontstonden volgens het onderzoek ongeveer eens in de zeventien jaar te verwachten.

De wetenschappers wijzen ook op andere oorzaken die hebben bijgedragen aan het uit de hand lopen van de branden. Zo is de lokale waterinfrastructuur er niet op toegerust om zulke enorme branden te blussen.