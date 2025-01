SP denkt dat vuurwerkverbod problemen oud en nieuw niet oplost

Binnenland

De problemen rond de jaarwisseling worden niet opgelost door na knalvuurwerk en vuurpijlen ook siervuurwerk te verbieden, denkt Michiel van Nispen van de SP. GroenLinks-PvdA deed tijdens het debat over de jaarwisseling een beroep op de partij om zich achter een verbod te scharen, maar de socialistische partij geeft daar geen gehoor aan. Van Nispen vreest voor een „gedragseffect” als nagenoeg al het vuurwerk is verboden en wie toch iets wil afsteken aangewezen is op illegaal vuurwerk.