Burgemeester en raad Zeist verrast door sluiten afdeling Fivoor

De raadsleden reageerden ook verbaasd op het nieuws. „Waarom is het nu opeens wel mogelijk om 32 mensen te herplaatsen elders?”, vroeg CDA’er Marcel Fluitman, wiens partij de extra vergadering had aangevraagd, zich af. Ook Hannie van Kippersluis van de partij ZeisterBelang merkte op dat Fivoor tot nu volhield dat herplaatsing niet mogelijk was. „Gebreken aan een gebouw zijn aanleiding om cliënten elders onder te brengen, maar twee moorden en andere incidenten niet.”

Begin januari stak een patiënt een 76-jarige vrouw dood op straat in het dorp. En afgelopen weekend ontsnapte een patiënt kort toen hij werd teruggebracht naar de kliniek na een begeleid verlof. Volgens Fluitman heerst het beeld dat Fivoor „totaal niet in control” is over de situatie. Bovendien lijkt de kliniek volgens de raadsleden weinig oog te hebben voor de veiligheid van de Den Doldenaren.

In de raad werd een motie aangenomen over het vertrek van Fivoor uit Den Dolder. De raad wil dat de kliniek uiterlijk 1 januari 2027 weg is. De motie wordt „omarmd” door het college, aldus de burgemeester. Zij zegde toe bij de staatssecretaris te zullen aandringen op het vertrek van Fivoor en ook om een opnamestop te zullen vragen. Langenacker liet verder weten de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid te hebben gevraagd om een onderzoek te beginnen naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen maand.