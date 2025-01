Toch extra stroomkabels naar Friese Waddeneilanden nodig

Het provinciebestuur meldt dat netbeheerder Liander in heel Friesland werkt aan uitbreiding van zijn infrastructuur om de druk op het volle elektriciteitsnet te verlichten. Ook voor Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog is nu onderzocht of uitbreiding noodzakelijk is.

Door verduurzaming vragen ook de eilanden steeds meer stroom. Liander stelt op basis van het onderzoek dat nieuwe kabels noodzakelijk zijn „om de betrouwbaarheid van het stroomnet op de eilanden hoog te houden”. Dat terwijl de provincie, de Waddengemeenten en de netbeheerder in 2023 afspraken dat het uitgangspunt voor de verduurzaming van de eilanden moest zijn dat er geen extra kabels zouden komen.

Alleen voor Ameland geldt misschien nog een uitzondering. Daar zijn in 2021 al twee nieuwe kabels naartoe gelegd waarvan de capaciteit (deels) bestemd is voor een gasboorplatform ten noorden van het eiland. „lndien het vermogen van deze kabels op termijn beschikbaar komt voor het eiland, is aanleg van extra wadkabels naar Ameland wellicht niet nodig”, schrijven de Gedeputeerde Staten.

Volgens de Gedeputeerde Staten gaat het zeker zo’n 10 jaar duren voordat de kabels er liggen en gebruikt kunnen worden.