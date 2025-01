Politie denkt dat daders kunstroof Assen uit Noord-Holland komen

Ook deelde de politie in het NPO-programma mee dat in het water bij het museum een tweede hamer van de daders is gevonden. Ook heeft ze aanwijzingen dat naast een donkergrijze Volkswagen Golf die bij de roof is gebruikt ook een bestelbus betrokken was bij de roof. Het gaat om een donkerkleurige Ford Transit.

De politie tast nog in het duister waar de Golf in de 48 uur voor de inbraak is geweest. De auto werd in de nacht van woensdag op donderdag gestolen in Alkmaar in Noord-Holland en is daarna nog om 04.20 uur gezien op het Julianaplein in Groningen, met kentekenplaten die ook die nacht gestolen waren op de Van Aylvaweg in het Friese Witmarsum. Na de roof is de auto uitgebrand gevonden onder een viaduct in de buurt van Rolde in Drenthe.

Bij de inbraak in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn een gouden helm en drie gouden armbanden gestolen. De politie meldt dat er sindsdien een groot onderzoek is gestart en dat naast technisch en tactisch onderzoek bij het museum er ook onderzoek heeft plaatsgevonden in onder meer Alkmaar, het Friese Witmarsum, Groningen, Assen en Rolde.