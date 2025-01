Witte Huis: stopzetten overheidssteun niet voor alle programma’s

De nieuwe regering heeft een aantal regelingen gepauzeerd om te bekijken of die wel in lijn zijn met het beleid van Trump. Het gaat onder meer om duurzaamheidsprogramma’s en subsidies voor non-gouvernementele organisaties. Maar onder meer het zorgverzekeringsprogramma Medicaid en SNAP, het programma dat mensen in de bijstand helpt bij het kopen van gezond voedsel, zouden zijn uitgezonderd.

Het plan van Trump zorgde voor veel commotie in de Verenigde Staten, maar de persvoorlichter spreekt van een „verantwoordelijke” maatregel. „Het is de taak van deze regering om ervoor te zorgen dat elke cent eerlijk wordt uitgegeven.”

Een aantal Democratische staten is van plan naar de rechter te stappen om de plannen terug te draaien, zei Chuck Schumer dinsdag. De Democratische fractievoorzitter in de Senaat eist dat alle regelingen doorgaan.