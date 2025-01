Italiaanse datawaakhond stelt DeepSeek vragen over AI-tool

DeepSeek heeft twintig dagen de tijd om antwoorden te geven op vragen van de toezichthouder, meldt Garante in een verklaring. De Italiaanse toezichthouder staat bekend als een van de meest actieve op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De waakhond verbood in 2023 kortstondig het gebruik van ChatGPT in Italië. Aanleiding daarvoor waren vermoedelijke schendingen van Europese privacyregels.

DeepSeek zou minstens zo goed zijn als de chatbots van grotere spelers zoals ChatGPT van OpenAI. De AI-app steeg de afgelopen dagen naar de top van de ranglijst van de Amerikaanse appwinkel van Apple en heeft ChatGPT ingehaald. Een woordvoerder van het Witte Huis meldde dinsdag dat de Amerikaanse autoriteiten DeepSeek onderzoeken met het oog op de nationale veiligheid.