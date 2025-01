Oppositiepartijen vallen twijfelende VVD aan over vuurwerkverbod

Binnenland

Bij het debat over de gebeurtenissen rond de jongste jaarwisseling richtten oppositiepartijen zich op de VVD toen het ging over een vuurwerkverbod. De coalitiepartij is bereid om te praten over een verbod, maar is vooralsnog tegen. VVD’er Ingrid Michon vroeg zich af of een verbod de terugkerende problemen met oud en nieuw wel oplost. „Hoeveel informatie, hoeveel zekerheid moet de VVD hebben voordat ze inderdaad die stap gaat maken?”, zei Derk Boswijk van het CDA, de partij die onlangs de draai maakte voor een verbod.