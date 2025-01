Tot levenslang veroordeelde Nederlander opgepakt in Kroatië

De moord op de Belg werd gepleegd in Stekene, tegen de Nederlandse grens ten westen van Antwerpen. Zijn lichaam werd gevonden in het Nederlandse Kloosterzande, ruim 15 kilometer noordelijker. De man was een bekende in het drugsmilieu en zat sinds 1998 regelmatig in de gevangenis na veroordelingen in onder meer drugszaken.

Uit onderzoek bleek dat Z. en zijn broer René ruzie hadden met Ben Alita over een drugsdeal. De broers handelden in oude Volkswagenbusjes met verborgen ruimtes die werden gebruikt voor drugshandel. René Z. kreeg vijftien jaar cel voor zijn aandeel in de moord. Vier andere Nederlanders kregen celstraffen tot twintig jaar in de zaak.