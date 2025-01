Onderzoek naar Italiaanse premier Giorgia Meloni om verduistering

In een videoboodschap zei Meloni dat ze wordt verdacht van medeplichtigheid aan en uitlokking van een misdrijf en verduistering in verband met de zaak Osama Elmasry Njeem, ook bekend als Osama Almasri Njeem. Hij werd vorige week door de Italiaanse autoriteiten vrijgelaten nadat hij een paar dagen eerder was aangehouden op grond van een arrestatiebevel van het ICC voor vermeende misdaden tegen de menselijkheid. Het ICC eiste van Italië een verklaring over de vrijlating en zei dat het niet was geraadpleegd over het besluit.

Meloni zei dat aanklagers ook een onderzoek hebben ingesteld tegen de minister van Justitie Carlo Nordio, de minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi en een bewindsman van Inlichtingen, Alfredo Mantovano. De premier is niet verplicht ontslag te nemen. Dat er een onderzoek loopt, betekent niet dat ze schuldig is of dat er een aanklacht volgt.

„Ik laat me niet chanteren, ik laat me niet intimideren en daarom ben ik, laten we zeggen, niet geliefd bij degenen die niet willen dat Italië verandert en beter wordt,” aldus Meloni.