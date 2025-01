Drenthe: door stikstofuitspraken valt vergunningverlening stil

„Allerlei sectoren verkeren nu in onzekerheid. Voor bijvoorbeeld woningbouw, verduurzaming en natuurherstel geeft dit grote beperkingen, terwijl daar juist zo’n behoefte aan is”, stelt Van Dijk. De twee recente stikstofuitspraken bevestigen voor de Drentse bestuurder „de noodzaak van een pakket aan stevige, geborgde maatregelen door het Rijk”. „Alleen dan kan de vergunningverlening weer op gang komen en kunnen we duidelijkheid en perspectief bieden aan onze inwoners en ondernemers”.

Drenthe telt twaalf stikstofgevoelige natuurgebieden. Volgens een analyse uit 2022 is beschikbare stikstofruimte in de provincie eigenlijk altijd nodig voor herstel van de beschermde Natura 2000-gebieden. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om vrijgekomen stikstofruimte in te zetten voor nieuwe projecten, aldus Van Dijk. Hij wil kijken of er toch nog mogelijkheden zijn. Bij wijze van proef geeft de provincie daarom zeven zogenoemde PAS-melders een ontwerpvergunning, bedrijven die eerder geen natuurvergunning nodig hadden omdat ze voor weinig stikstofuitstoot zorgden. De praktijk moet uitwijzen of deze aanpak juridisch houdbaar is. De bedrijven zijn uitgekozen na een strenge ecologische beoordeling, aldus Drenthe.