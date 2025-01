Fivoor sluit afdeling van man die vrouw doodstak na bouwinspectie

Op de afdeling worden mensen behandeld met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben en psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen hebben. Wier+ heeft plek voor 32 patiënten, staat op de website van Fivoor.

Een woordvoerder van Fivoor noemt de timing „toevallig” en „bizar” in de context van de „verschillende en verschrikkelijke gebeurtenissen” de afgelopen tijd. De technische inspectie gebeurt jaarlijks, zo laat hij weten. „Toen we vanochtend de resultaten hoorden en de technische tekortkomingen zijn geconstateerd, besloten we direct uit voorzorg de afdeling te sluiten.” Fivoor gaat ervan uit dat de sluiting tijdelijk is, „maar dat weten we niet zeker”. De afdeling was nagenoeg vol, iedereen is dinsdag elders ondergebracht.

Na het dodelijke steekincident ontstond er veel onrust rondom de instelling in Den Dolder, waar ook de moordenaar van Anne Faber in 2017 zat. Daar kwam dit weekend nog een tijdelijke ontsnapping van een patiënt bij. De burgemeester van de gemeente Zeist, waarbinnen de kliniek ligt, zei meer maatregelen te willen om de veiligheid te garanderen in de plaats. In Den Dolder heerst een gevoel van onveiligheid en dat is volgens Joyce Langenacker „volledig te begrijpen”, zo reageerde ze zondag.

Dinsdagavond houdt de gemeenteraad een ingelaste raadsvergadering over de ontsnapping van de patiënt tijdens zijn begeleid verlof afgelopen weekend.