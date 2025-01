Gewonden bij vliegtuigbrand op Zuid-Koreaanse luchthaven

Aan boord van het vliegtuig waren volgens de autoriteiten 169 passagiers en zeven bemanningsleden. De mensen die verwondingen opliepen, raakten gewond tijdens de evacuatie, aldus Yonhap.

De brand brak uit voordat het toestel opsteeg, meldt het persbureau op basis van informatie van de hulpdiensten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de romp slaan. Op enig moment leek het vliegtuig zelfs over de hele lengte in brand te staan. De brandweer zegt dat gecheckt wordt of er niemand meer in zit.

Eind december schoot een Boeing van Jeju Air voorbij het einde van de landingsbaan. Het vliegtuig landde op zijn buik en kwam tegen een wal terecht waarop een betonnen constructie stond voor navigatieapparatuur. Op twee mensen na kwamen alle 181 inzittenden om het leven.

De oorzaak van dat ongeluk is nog onduidelijk, al lijken er meerdere problemen tegelijk te zijn geweest. Er zijn aanwijzingen dat er vogels in de motoren terechtgekomen waren, het landingsgestel was niet uitgeklapt en er is in Zuid-Korea ook veel debat ontstaan over de plaatsing van de wal aan het eind van de landingsbaan.